Icasa surpreende e deixa o Sport entre os últimos O Sport, mais uma vez, decepcionou seus torcedores e, nesta terça-feira, foi derrotado pelo Icasa por 2 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time pernambucano está em 18.°, com um ponto. O cearense é o 14°, com quatro pontos ganhos.