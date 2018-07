Icasa vence e fica mais longe da zona de rebaixamento Na sua luta desesperada contra o rebaixamento, o Icasa conseguiu uma vitória importante sobre o Salgueiro por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), na abertura da 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time cearense ganhou uma posição, atingindo os 46 pontos, em 15.º lugar. O Salgueiro, já rebaixado, continua com 26 pontos, em penúltimo lugar.