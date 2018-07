Icasa vence em casa e Duque segue zerado na Série B O Icasa venceu o Duque de Caxias por 3 a 1 neste sábado, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de somar os primeiros três pontos diante de seus torcedores, o time cearense afundou dez vez o adversário em crise.