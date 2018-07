Icasa vira e afunda ainda mais o Paysandu na crise A crise no Paysandu não parece ter fim. Na noite deste sábado, na Curuzu, em Belém, a equipe paraense acumulou a sua terceira derrota seguida na Série B. O revés desta vez foi para o Icasa, por 2 a 1, de virada. Com mais um tropeço, o time bicolor ficou com 15 pontos, na 18.ª colocação, na zona do rebaixamento. Por outro lado, o Icasa chegou à terceira vitória seguida, ganhou uma posição, chegando aos 25 pontos, em décimo lugar.