Ícone geek, ex-jogador búlgaro Trifon Ivanov morre aos 50 anos

Faleceu neste sábado, aos 50 anos, vítima de um ataque cardíaco, o ex-zagueiro Trifon Ivanov, um dos maiores jogadores da história da Bulgária. Capitão do time que terminou no quarto lugar a Copa do Mundo de 1994, ele também disputou o Mundial em 1998 e jogou a Eurocopa de 1996, na última grande geração do futebol búlgaro, que depois só se classificou mais uma vez ao torneio continental.

Apelidado de 'lobo' em seu país natal, uma vez que tinha boa parte do rosto coberto por barba ou pelos longos cabelos bagunçados, Ivanov virou ídolo geek no Brasil. Em homenagem a ele, todo ano é disputada em São Paulo a 'Copa Trifon Ivanov', que tem lista de espera para inscrições.

Como jogador, Ivanov fez 86 partidas pela seleção da Bulgária. Nos clubes, defendeu o Etar Veliko Tarnovo, da sua cidade natal, CSKA Sofia, Bétis (Espanha), Neuchatel Xamax (Suíça), Rapid Viena, Áustria Viena e Floridsdorfer, todos da Áustria. Pelo CSKA Sofia, principal clube da Bulgária, ele atuou em quatro oportunidades.