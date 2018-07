Ida de Oscar para o futebol chinês pode render mais de R$ 5 milhões ao São Paulo

A possível transferência do meia Oscar, do Chelsea, para o Shangai SIPG, da China, por R$ 220 milhões poderá render ao São Paulo pouco mais de R$ 5 milhões por ser o clube formador do atleta. A Fifa estipula que 5% da transferência de um jogador tem de ir para os clubes que formaram o atleta na base.

Assim, o São Paulo calcula que deve receber 2,35% por ter ficado com Oscar dos 13 aos 19 anos. O Internacional também vai receber outra fatia da negociação, porém menor. Se a negociação se concretizar, seria a terceira vez que o clube paulista receberia por uma transferência do atleta.

Aos 25 anos, Oscar tem uma proposta milionária nas mãos e seu futuro será decidido nos próximos dias, segundo o próprio técnico italiano Antonio Conte, do Chelsea, confirmou. Se a transferência por cerca de 60 milhões de libras se concretizar, o lucro do time inglês será enorme. Na última quarta-feira contra o Sunderland, pelo Campeonato Inglês, o meia já nem foi relacionado.

Quando foi para o Internacional, em uma situação tumultuada com o São Paulo e entrando na Justiça para deixar o time paulista de graça, o clube tricolor recebeu R$ 15 milhões do gaúcho. Depois, quando Oscar foi vendido ao Chelsea, o São Paulo teve direito a uma pequena parte por ser clube formador e ficou com R$ 1,85 milhão.