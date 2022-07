Ciência e dados mudam a definição da idade de jogadores 'velhos' no futebol

Rory Smith, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A definição exata da idade de um jogador velho sempre foi contestada. No Manchester United, por um tempo, estar perto dos 30 anos poderia servir como um natural divisor de águas. Quando chegavam aos 30, o técnico Alex Ferguson tendia a dar a esses atletas um dia extra de descanso após um jogo, na esperança de que o intervalo pudesse aliviar seus corpos cansados.

O treinador Arsène Wenger, do Arsenal, foi um pouco mais sutil. Ele tinha uma fórmula. Quando os meio-campistas e atacantes faziam 32 anos, ele estava preparado para oferecer a eles apenas extensões de um ano de seus contratos. “Essa é a regra aqui”, ele disse uma vez. “Depois dos 32, você passa de ano a ano.” Ele abriu uma exceção para os zagueiros; eles podiam assinar contratos que os levavam até os 34 anos.

Mas enquanto a definição da idade de "velho" sempre foi subjetiva, o consenso amplo e de longa data no futebol é que ele está em algum lugar. Em algum ponto no início dos 30 anos, os jogadores cruzam a fronteira que distingue o verão do outono, o presente do passado. E assim que o fizerem, eles podem ser oficialmente considerados velhos.

A grande maioria dos clubes, via de regra, aderiu durante anos a um princípio simples: compre jovem e venda velho. Quando o Tottenham contratou em junho o meio-campista croata Ivan Perisic, de 33 anos, foi a primeira vez que o clube contratou um jogador de linha na casa dos 30 anos desde 2017. O Liverpool não faz isso desde 2016. O Manchester City não paga uma taxa de transferência por um atleta de linha com mais de 30 anos há quase uma década. Os goleiros, amplamente considerados por terem maior longevidade, são as únicas exceções.

Em vez disso, os jogadores que se aproximam do fim de suas carreiras são geralmente vistos como fardos a serem transferidos. O Liverpool começou o trabalho de trocar seu trio de ataque, substituindo Sadio Mané, de 30 anos, por Luis Díaz, 25, e adicionando Darwin Nuñez, de 23 anos, para suceder Roberto Firmino, que completa 31 anos em outubro. Enquanto busca reformular seu elenco, o Manchester United anunciou a saída de Nemanja Matic, Juan Mata e Edínson Cavani em um mercado de transferências já saturado de veteranos, incluindo Gareth Bale e Ángel Di María.

O raciocínio por trás disso, é claro, é simples. “As exigências do jogo estão mudando”, disse Robin Thorpe, cientista de desempenho que passou uma década no Manchester United e agora trabalha com a rede de times da Red Bull. “Há muito mais ênfase em corridas de alta intensidade, aceleração e desaceleração.” Os jogadores mais jovens são considerados mais bem equipados para lidar com essa carga do que os mais velhos.

Tão importante quanto, porém, o recrutamento de jogadores mais jovens promete “mais retorno sobre o investimento quando você deseja transferi-los”, de acordo com Tony Strudwick, ex-colega de Thorpe no United que também trabalhou no Arsenal. Os clubes podem recuperar seus gastos – talvez até lucrar – com um jogador adquirido aos 20 e poucos anos. Aqueles cerca de uma década mais velhos são, em um sentido estritamente econômico, vistos como um ativo em rápida depreciação.

Essas duas ideias estão, é claro, relacionadas e, portanto, é significativo que pelo menos uma delas possa estar enraizada em uma lógica desatualizada. De acordo com dados da consultoria Twenty First Group, jogadores com mais de 32 anos jogam consistentemente mais minutos na Liga dos Campeões a cada ano. Na última temporada, jogadores com mais de 34 anos – praticamente velhos, segundo o pensamento tradicional do futebol – representaram mais minutos nas cinco grandes ligas da Europa do que em qualquer temporada anterior para a qual havia dados disponíveis.

Isso não teve nenhum custo notável para seu desempenho. “A idade tem seus prós e contras”, disse o ex-lateral-direito do Barcelona Daniel Alves, agora com 39 anos e determinado a continuar sua carreira, em entrevista ao The Guardian este mês. “Tenho uma experiência hoje que não tinha há 20 anos. Quando há um grande jogo, os jovens de 20 anos ficam nervosos e preocupados. Eu não."

Os dados do Twenty First Group dão suporte ao que diz Daniel Alves. Embora os jogadores na faixa dos 20 anos pressionem mais do que aqueles na faixa dos 30 – 14,5 ações de pressão por 90 minutos, em oposição a 12,8 – essa redução é compensada de outras maneiras. Tanto na Liga dos Campeões quanto nas principais competições nacionais da Europa, os jogadores mais velhos vencem mais duelos aéreos, completam mais dribles, passam com maior precisão – se forem meio-campistas centrais – e marcam mais gols. Mais do que o dobro de jogadores com mais de 30 anos agora estão classificados na modelagem do Twenty First Group dos 150 melhores do mundo do que apareciam na mesma lista há uma década.

Os dados sugerem que 30 anos não é tão velho quanto costumava ser. Do ponto de vista da ciência do esporte, isso não é surpreendente. A ideia de 30 como um limite de envelhecimento imutável antecede o interesse do futebol em condicionamento: a atual geração de jogadores na faixa dos 30 anos, apontou Strudwick, pode ser a primeira a “ter sido exposta a uma ciência do esporte intensa desde o início de suas carreiras.”

O fato de os clubes não terem percebido – que jogadores com mais de 30 anos, com raras exceções, ainda são considerados um fardo e não uma bênção – é, até onde Strudwick pode ver, agora quase exclusivamente uma questão econômica. “O ciclo de vida de um jogador é uma forma de U invertido”, disse ele. “Mas as expectativas salariais são lineares.”

Uma abordagem mais científica pode ter achatado a curva descendente do gráfico de desempenho de um jogador ou até mesmo retardado seu início, mas não pode eliminá-lo completamente. Em algum momento, um jogador entrará no que Strudwick chamou de “fase de rolagem”. A única coisa que nenhum clube quer – que nenhum clube pode custear – é pagar a um jogador um salário alto quando esse momento chegar. Isso é o que motiva os clubes, ainda, a acreditar que o limite da idade é 30: não o que os jogadores podem contribuir, mas o que eles custam.