Identificados mais 30 torcedores que estavam no conflito em Joinville

JOINVILLE - O delegado regional da Polícia Civil de Joinville, Dirceu Silveira Júnior, anunciou na quarta-feira já ter identificado mais 30 pessoas que participaram da pancadaria generalizada entre torcedores do Vasco e do Atlético-PR no último domingo. O reconhecimento é feito por meio de imagens das câmeras de segurança da Arena Joinville e de emissoras de TV, fotos, depoimentos de testemunhas e denúncias recebidas em um endereço de e-mail criado pela Polícia.

"Agora estamos buscando verificar qual a participação de cada um na briga", disse o delegado. Ele não revelou a identidade dos suspeitos, mas afirmou que há torcedores dos dois times e que a Polícia está levantando o endereço deles para intimá-los a depor.

Segundo o delegado, nove envolvidos na briga são da Força Jovem do Vasco e foram descobertos pela polícia carioca. As identidades dos brigões já estão com a Delegacia de Investigação Criminal. "Todos serão indiciados em inquérito policial e responderão de acordo com o grau de participação na briga e a violência empreendida", esclareceu o chefe de polícia.

Silveira confirmou que o inquérito policial que está em andamento é apenas um e vai procurar esclarecer todos os fatos, "desde a briga até possíveis responsabilidades pelas questões da segurança, organização e estrutura do estádio". O objetivo é esclarecer todas as circunstâncias para agilizar o julgamento dos envolvidos.

Em Curitiba, a Polícia identificou 19 atleticanos. De acordo com o delegado Clóvis Galvão, da Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos), muitos vândalos são reincidentes e participaram de outras brigas recentes.

MUDANÇA

Três torcedores do Vasco, os cariocas Leones Mendes da Silva, 23 anos, Arthur Barcelos de Lima Ferreira, 26 anos, e Jonathan Fernandes dos Santos, 29 anos, foram transferidos do Presídio Regional para a Penitenciária Industrial de Joinville na quarta-feira de manhã. A determinação partiu do juiz corregedor penal João Marcos Buch. A justificativa é que a repercussão negativa para a cidade do conflito ocorrido na Arena Joinville poderia gerar uma situação desfavorável para os acusados.

Na penitenciária, o sistema disciplinar permite melhor segurança. Existem 522 vagas, que correspondem ao mesmo número de detentos. "Os três estão ocupando uma cela para quatro detentos, possuem maior privacidade e garantias", informou o diretor Richard Harrinson. Ontem, pela primeira vez, os acusados receberam a visita do advogado Olmar Pereira da Costa Júnior, que dará assistência jurídica aos três.

André Sanches Pitzsch, neurocirurgião responsável pelo tratamento ao torcedor do Atlético-PR, Willian Batista da Silva, 19 anos, internado desde domingo, disse que o paciente permanece estável e fora de risco, mas sem previsão de alta. Silva sofreu traumatismo craniano com fratura, sem afundamento significativo de crânio.

SEM ALUGUEL

A repercussão ainda é forte em Joinville e ontem o caso foi debatido na Câmara de Vereadores. Os parlamentares estudam a criação de uma lei impedindo o aluguel da Arena Joinville para equipes de fora do município.

"Nossa cidade não pode sair manchada disso. Não pode haver tanta coisa errada e ninguém ter culpa. Temos de encontrar formas de melhorar isso", disse o vereador Maurício Peixer (PSDB).