Ideye marca dois e o West Bromwich avança na Copa da Inglaterra

Contratação recorde, o nigeriano Brown Ideye está ressurgindo e marcou duas vezes, ajudando o West Bromwich Albion a se classificar para as quartas de final da Copa da Inglaterra após a vitória por 4 x 0 sobre o West Ham United, no Hawthorns, neste sábado.

O Blackburn Rovers, da segunda divisão do Campeonato Inglês, surpreendeu o Stoke City, que está na elite do Inglês, e venceu por 4 x 1, com três gols de Josh King, enquanto o Reading garantiu a sua vaga entre os oito melhores da Copa da Inglaterra ao derrotar o Derby County por 2 x 1.

Ideye, contratado em julho por dez milhões de libras junto ao Dynamo de Kiev, mas ainda não sem brilhar no novo time, abriu o placar para o West Brom aos 20 minutos de jogo, James Morrison ampliou a vantagem antes do intervalo com um belo chute de longe.

Ideye marcou o seu segundo de cabeça, o quarto em seus últimos três jogos, aos 12 minutos do segundo tempo e Saido Berahino completou a goleada, depois que Morgan Amalfitano, do West Ham, foi expulso por causa de uma entrada e um empurrão no rosto de Chris Brunt.

O Arsenal enfrenta o Middlesbroug, líder da segunda divisão, no domingo.

“Neste exato momento, eu estou muito feliz pelo time e por mim, por ter marcado os dois gols hoje”, disse Ideye ao BT Sport. “Como você pôde ver, estivemos no melhor da nossa forma do goleiro ao ataque.”

“Estou muito feliz aqui, então, apenas tenho de continuar trabalhando duro. Temos apenas de aproveitar cada jogo e se continuarmos assim sei que vamos nos dar muito bem.”

