Idolatrado na Inter, Mourinho diz estar longe do Real

"Neste momento posso dizer com 100% (de certeza) que não é verdade que eu tenho um pé e meio no (Real) Madrid", disse Mourinho, comentando as frequentes especulações da mídia do país vizinho sobre suas supostas negociações com o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez.

No entanto, Mourinho fez questão de dizer que, ao longo dos últimos 12 meses, pensou em deixar a Inter ao final desta temporada. Mesmo tendo assinado contrato até junho de 2012, o português entrou diversas vezes em conflito com árbitros e dirigentes dos outros clubes e foi suspenso por duas vezes durante o Italiano devido às críticas ao juízes.

"Houve momentos nesta temporada em que entendi que essa não era minha casa, que (a Itália) não era um país em que sou feliz para trabalhar. Entramos num período em que não há tempo para pensar, em que a pessoa tem que dar tudo o que tem, e foi o que fiz", comentou.

O presidente da Inter, Massimo Moratti, no entanto, tem como prioridade o acerto para a permanência de Mourinho. O técnico, inclusive, é idolatrado pela torcida por estar perto de conquistar a "tríplice coroa": venceu a Copa da Itália e o Campeonato Italiano e decidirá no próximo sábado a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique.

EXIGENTE - Mourinho só não estava completamente satisfeito após a vitória sobre o Siena porque essa foi a primeira vez em que conquistou um título nacional por pontos corridos na última rodada. E parece não ter gostado da experiência.

"Preferia que tivéssemos sido campeões com algumas rodadas de antecedência. Ganhar na última rodada foi muito difícil para todos. Nunca disputei um campeonato com esse nível de competitividade", disse o treinador, lembrando que a Inter terminou apenas dois pontos à frente da Roma.

Os jogadores, por outro lado, só quiseram saber de comemorar.

"No final, o melhor time foi o vencedor (do campeonato)", comentou o capitão Zanetti. "A motivação desse time em todos os jogos do campeonato foi a nossa maior arma."