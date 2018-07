Ex-atacante Gerd Müller está com mal de Alzheimer

Um dos grandes jogadores alemães de todos os tempos, o ex-atacante do Bayern de Munique Gerd Müller está com mal de Alzheimer. O diagnóstico não é recente, mas somente nesta terça-feira o clube bávaro revelou a doença do astro, que vestiu sua camisa por 15 anos - de 1964 a 1979.

De acordo com a nota divulgada pelo Bayern, Müller tem a doença "há um longo tempo" e tem sido acompanhado por profissionais com o apoio de sua família desde o início de fevereiro deste ano. Sua esposa, Uschi, pediu compreensão por que não haverá declarações oficiais nem visitas no aniversário de 70 anos do ex-jogador, no dia 3 de novembro.

A notícia da doença de Müller gerou comoção entre seus ex-companheiros, como Franz Beckenbauer. "O que o Bayern representa hoje... Sem Gerd Müller, as pessoas ainda estariam naquela cabana de madeira daquela época", disse, se referindo à sede do clube nos anos 60.

Gerd Müller anotou 533 gols em 585 jogos com a camisa do Bayern, auxiliando o clube a conquistar 13 títulos e se transformar em uma potência mundial. Com a camisa da seleção da Alemanha Ocidental, foi campeão da Copa do Mundo de 1974 e da Eurocopa de 1972. Marcou 68 gols em 62 partidas, marca só superada por Miroslav Klose em 2014.

"Gerd Müller é um dos grandes do futebol mundial", disse o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "Sem os seus gols, o Bayern e o futebol alemão não seriam o que são hoje. Gerd foi um centroavante do tipo que provavelmente não veremos mais. Se manteve modesto apesar de todo sucesso, algo particularmente impressionante para mim."