Ídolo na Alemanha, Franz Beckenbauer completa 70 anos

O ex-jogador alemão Franz Beckenbauer completa 70 anos nesta sexta-feira, 11. Ídolo do Bayern de Munique, o kaiser (ou imperador) ganhou o apelido por ser considerado um líder dentro de campo. Atuando como primeiro volante, Beckenbauer revolucionou a ordem tática do futebol ao se tornar o principal armador de jogadas, e por vezes artilheiro, nas equipes pelas quais atuou.

Beckenbauer começou sua carreira no Bayern de Munique. Após cinco anos na categoria de base do clube bávaro, ganhou sua primeira chance entre os profissionais em 1964. Fez rápido sucesso no Bayern, o que o levou à Copa do Mundo de 1966, onde marcou quatro gols.

Na década de 70, Beckenbauer começou a transformar o bom futebol dos alemães em títulos. Pelo Bayern, o jogador conquistou um tricampeonato alemão (1971-1974) e um tricampeonato da Copa dos Campeões da Europa, a atual Liga dos Campeões (1974-1976).

Na seleção alemã, conseguiu um terceiro lugar no México, em 1970, onde ficou marcado por ter atuado com a clavícula quebrada na semifinal contra a Itália. Em 1974, camisa 5 levou a Alemanha ao seu segundo título mundial após 2 a 1 na final contra a Holanda, de Johan Cruijff.

Após passagens por Hamburgo e New York Cosmos, onde jogou ao lado de Pelé e encerrou a carreira como jogador em 1983, Beckenbauer se tornou o treinador da seleção alemã. À frente da equipe, conquistou o vice-campeonato mundial em 1986, perdendo para a Argentina de Maradona. Em 1990, conseguiu dar o troco nos sulamericanos e deu à Alemanha o tri da Copa do Mundo.

O kaiser ainda foi treinador do Olympique de Marselha e do Bayern de Munique, onde também foi presidente.

CONFIRA OS MELHORES LANCES DA CARREIRA DE BECKENBAUER