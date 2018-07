Ídolo da Ponte, Dicá se afasta antes da final: 'O atual momento não é meu'

A final do Campeonato Paulista entre Ponte Preta e Corinthians traz muitas memórias aos torcedores de ambos os clubes. Um dos maiores ídolos da história da Ponte, o ex-meia Dicá vem sendo muito procurado para comentar sobre a famosa decisão de 1977, jogo que foi decidido a favor do time da capital paulista graças a um gol chorado marcado por Basílio. O ex-jogador, no entanto, optou por evitar os holofotes e até soltou uma nota oficial para explicar tal decisão.

"Nesse momento tão importante da história da Ponte, tenho recebido várias solicitações de entrevistas. Entendo perfeitamente o papel da imprensa de querer reviver a história, mas reafirmo que não irei me pronunciar sobre a final de 1977... Pois acho que o atual momento não é meu", disse Dicá.

Dono de marcas históricas com a camisa da Ponte Preta - são 581 jogos e 156 gols -, Dicá participou de quatro vice-campeonatos com a camisa alvinegra, sendo o de 1977 o mais marcante.

Ele era jovem em 1970, no campeonato de pontos corridos que a Ponte terminou vice-campeã atrás do São Paulo. Depois, esteve presente nas derrotas em 1977, 1979, ambas para o Corinthians, e também em 1981, diante do São Paulo.