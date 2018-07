Ídolo da torcida, atacante Fabinho volta ao Guarani

CAMPINAS - O Guarani presenteou seus torcedores com um novo reforço antes do final do ano. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a contratação do atacante Fabinho, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Criciúma. Ele firmou um contrato de dois anos e receberá um salário três vezes mais alto do que o teto de R$ 10 mil estipulado no início da temporada.

Ídolo da torcida do Guarani, o atacante se destacou com a camisa do clube em 2012, quando foi um dos principais jogadores do elenco que conquistou o vice-campeonato paulista. Depois, passou rapidamente pelo Cruzeiro, antes de chegar ao Criciúma. Com 30 anos, ele se junta a mais dois ídolos que também estarão no elenco de 2014: o goleiro Douglas e o meia Fumagalli.

Fabinho é o 16º reforço do Guarani para 2014. Antes dele, o time de Campinas contratou o goleiro Douglas, os laterais Alex Travassos e Jefferson, o zagueiro Gustavo Bastos, os volantes Diego Souza, Eduardo Eré, Welker, Richardson e Ricardo Oliveira, os meias Danielzinho, Thiago Marin e Douglas e os atacantes Giba, Manoel e Andrezinho.