Ídolo da torcida, Xavi é escolhido como o novo capitão do Barcelona

O Barcelona já tem um novo capitão. Ou melhor: quatro novos jogadores em condições de usar a braçadeira que era exibida pelo zagueiro Puyol. Assim que começar a temporada, o líder em campo do time espanhol será Xavi Fernández, de acordo com informação oficial do clube, divulgada nesta quinta-feira. O Barcelona tem por tradição ter uma lista de capitães para o caso de um deles se ausentar nas partidas.

Desse modo, outros três jogadores foram credenciados para comandar a equipe na temporada 2014/15, que começa em breve. Neymar não está na lista dos indicados. Nessa ordem, a tarja de capitão vai para os braços de Andrés Iniesta, Lionel Messi e Sergio Busquets. Qualquer um desses jogadores pode ser o capitão do time.

O Barcelona fez essa escolha na terça-feira, entre os próprios jogadores. E o resultado por Xavi já era o esperado, dado sua liderança natural dentro de campo e no vestiário do Camp Nou. Iniesta era o terceiro capitão da equipe na temporada passada, e agora, o jogador sobe um degrau e passa a ser o segundo. A posição era ocupada pelo goleiro Víctor Valdés, que deixou o clube sem futuro definido. Messi e Busquets entram nesta lista pela primeira vez.