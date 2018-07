Ídolo de Flu e Atlético-PR, Washington assume o comando do Itabaiana na Série D

Após deixar o título do Campeonato Sergipano escapar entre os dedos - empatou as duas partidas com o Sergipe, que tinha a vantagem de dois resultados iguais -, o Itabaiana resolveu fazer uma aposta para a Série D do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou o ex-atacante Washington "Coração Valente" como seu novo treinador.

O maior artilheiro de uma só edição do Campeonato Brasileiro, feito conquistado em 2004, quando vestia a camisa do Atlético Paranaense e balançou as redes adversárias em 34 oportunidades, chega para assumir o cargo deixado por Leandro Campos, que alegou problemas particulares para não renovar seu contrato com o Itabaiana. O vínculo era apenas até o fim do Sergipano.

O ex-atacante é aguardado em Itabaiana nesta quarta-feira, junto com o seu auxiliar-técnico Marcus Vinícius, para conhecer o elenco e iniciar o trabalho visando a Série D do Brasileiro, que começa neste sábado. A estreia do Itabaiana é no domingo, às 16h, diante do Santa Rita-AL, no estádio Olival Elias, em Boca da Mata.

Com passagens em grandes clubes nos tempos de atacante, como Inter, Grêmio, Ponte Preta, Paraná, Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, Washington, de 43 anos, iniciou a carreira de treinador no ano passado, mais precisamente em outubro, quando foi contratado para comandar o Vitória da Conquista no Campeonato Baiano de 2018.

Washington ficou à frente do Vitória da Conquista em cinco partidas, com um triunfo, este logo na estreia do estadual diante do Atlântico-BA, por 3 a 1, um empate sem gols diante do Boa, resultando na eliminação do time da Copa do Brasil, e três derrotas, para Vitória, Jequié e Juazeirense.

Em seu segundo trabalho como treinador, o ex-atacante terá como objetivo buscar o acesso com o Itabaiana para a Série C. Curiosamente, o clube sergipano está no Grupo A9, com Vitória da Conquista, ex-clube de Washington, Treze, da Paraíba, e Santa Rita-AL.