Ídolo do Atlético-MG, Guilherme Alves é anunciado como técnico da Portuguesa

Sem calendário nacional em 2018, a Portuguesa se segura em um planejamento para buscar novos objetivos na próxima temporada. Visando iniciar um trabalho com antecedência, a equipe do Canindé anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Guilherme Alves, que deve assinar até o fim do Campeonato Paulista da Série A2, podendo permanecer para o segundo semestre.

A Portuguesa viveu mais um capítulo triste da sua história ao ficar fora das finais da Copa Paulista. Com isso, só terá no próximo ano o Campeonato Paulista da Série A2 e o próprio torneio do interior, onde caiu, neste ano, na semifinal ao ser eliminada pela Ferroviária.

Guilherme Alves, de 43 anos, começou a carreira de treinador no Marília e passou por clubes como Ipatinga-MG, Novorizontino, Vila Nova e Linense. Chegou também a ser auxiliar técnico no Atlético Mineiro, onde é ídolo por seus feitos como atacante. Nesta posição, atuou também por Grêmio, Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Ele assume a vaga deixada por PC Gusmão, que deixou a Portuguesa para resolver problemas particulares.