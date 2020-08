Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo acredita que atacante Marrony irá evoluir nas mãos de Sampaoli

Marrony da Silva Liberato, ou simplesmente Marrony, tem chamado a atenção de quem acompanha o futebol nacional há pelo menos dois anos. Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante foi vendido ao Atlético-MG em junho, e agora é apontado com potencial para deslanchar nas mãos do técnico Jorge Sampaoli, que preza pela ofensividade de seus times. Até o momento, foram três partidas disputadas: duas como titular, onde marcou dois gols.

"Ele é muito interessante e tem um grande potencial. É um centroavante canhoto, leve, que tem velocidade e um bom cabeceio. A grande esperança é que ele evolua essas características. Ainda mais agora que joga como titular e está com moral. Um treinador experiente como o Sampaoli já está orientando sua movimentação. Acho que vai crescer muito no decorrer do Campeonato Brasileiro", disse ao Estadão o ex-atacante Reinaldo, maior artilheiro da história do Atlético, com 255 gols.

Quando Reinaldo fala, muita gente ouve no Atlético. A simpatia de Marrony com a bola vem de família. Antes de integrar as categorias de base de São Januário, o garoto jogava o torneio local de Volta Redonda, cidade da zona sul do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. Na ocasião, o atacante vestia a camisa do Santos, cujo pai era treinador. O time nada tem a ver com o Santos de Pelé e companhia. Na verdade, é uma homenagem ao primo de Marrony, Ricardo Santos, que também é jogador profissional - joga na Tailândia.

Seu nome chama a atenção dos novos fãs mineiros, e, para não ficar dúvida, é sim uma homenagem ao cantor Marrone, da dupla sertaneja "Bruno e Marrone". Ele não se incomoda com as gozações. Acha que jogador que possui nome diferente tem potencial para ser famoso, como Neymar.

Na temporada passada, Marrony foi artilheiro da Taça Guanabara e tornou-se titular absoluto do Vasco no Brasileirão. Ele disputou 34 partidas. Apesar do número elevado de minutos em campo, o atacante não marcou tantos gols o Rio. Foram apenas quatro ao longo do campeonato.

Neste ano, ele também enfrentou uma seca de gols no começo da temporada, antes da pandemia parar tudo. Marrony não balançou as redes nenhuma vez contra os rivais do Vasco. Mesmo assim, continuou na mira do Atlético-MG, que desembolsou cerca de R$ 20 milhões para agregá-lo ao elenco.

Isso porque, em 2018, o jogador fez uma de suas melhores temporadas na categoria de base do Vasco. Na ocasião, ele era treinado por Marcos Valadares, que hoje comanda o sub-20 do Atlético e parece não ter se esquecido do atacante. Além disso, com a chegada de Sampaoli, que gosta de rodar o elenco, a versatilidade de Marrony pode ser colocada em prática.

Marrony pode servir de "coringa" para o argentino. Na maior parte de suas partidas no Vasco, ele atuou na ponta esquerda, mas sua estatura (1,84m) lhe permite atuar centralizado também, como homem de referência. Aliás, Reinaldo prefere que ele atue como centroavante. "Apesar de ele movimentar muito bem pelo lado esquerdo, já que é canhoto, e se dar bem pelo lado direito também, já que sabe fazer o facão, tabelar e driblar, acredito que o Marrony deva jogar de centroavante", ponderou o ídolo mineiro. O garoto vai recolhendo os elogios e as dicas.