Ídolo do Botafogo, Loco Abreu assina com clube paraguaio

Um dos grandes ídolos do Botafogo nos últimos anos, o atacante Loco Abreu terá casa nova para 2016. Nesta quarta-feira, o Sol de América, clube da primeira divisão do Paraguai, anunciou a contratação do uruguaio de 39 anos e se tornou o 21.º time da carreira do atleta.

A contratação de Loco Abreu foi confirmada pelo Twitter do clube, mas o tempo de vínculo não foi revelado. O uruguaio chega de graça ao Sol de América, depois de ser avisado pelo Nacional de Montevidéu que não teria seu contrato, que terminaria no dia 31 de janeiro, renovado.

Apesar de pertencer ao Nacional, Loco Abreu estava emprestado ao Aucas, do Equador. Ao assinar com o Sol de América, o atacante confirmou a passagem pelo oitavo país diferente de sua carreira - já havia atuado em clubes do Uruguai, Argentina, Espanha, Brasil, México, Israel e Espanha.

REGALO POR REYES. El delantero Sebastián "loco" Abreu es nuevo jugador del Danzarín...bienvenido!! #FuerzaSol pic.twitter.com/7LcA0NbbyK — Club Sol de América (@SoldeAmericapy) 6 janeiro 2016

Loco Abreu atuou no Defensor Sporting e no Nacional no Uruguai. Na Argentina, defendeu San Lorenzo, River Plate e Rosario Central. Também passou pelos mexicanos Tecos, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis e Tigres, além do israelense Beitar Jerusalém, dos espanhóis Real Sociedad e Deportivo La Coruña, do equatoriano Aucas e do grego Aris Salonica.

No Brasil, chegou ao Grêmio em 1998, onde teve uma discreta passagem. Mas foi pelo Botafogo que se tornou ídolo, entre 2010 e 2012, tendo conquistado o Carioca de 2010. Ainda defendeu as cores do Figueirense, mas sem o mesmo brilho da passagem pelo Rio.