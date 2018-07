Ídolo do Botafogo e com passagem pela seleção, Perivaldo morre aos 64 anos

Apenas um dia após a morte do ex-goleiro Max, o Botafogo perdeu mais um ex-jogador. Nesta quinta-feira, o clube carioca comunicou o falecimento do ex-lateral-direito Perivaldo, que estava com 64 anos, teve passagem marcante pelo time e também defendeu a seleção brasileira na década de 1980.

Perivaldo, que também ficou conhecido pelo apelido Peri da Pituba, faleceu na última madrugada, quando estava internado em um hospital por causa de uma pneumonia. O clube pretende realizar um minuto de silêncio no próximo sábado, quando o time vai receber o São Paulo, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Botafogo decreta luto e solicitará um minuto de silêncio na partida de sábado, contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos (como o time carioca se refere ao Engenhão). O clube presta solidariedade a familiares e amigos neste momento difícil", afirmou o clube carioca em um comunicado oficial.

Natural de Itabuna, Perivaldo foi revelado pelas categorias de base do Bahia, vivendo os melhores momentos da sua carreira no Botafogo, entre o fim da década de 1970 e o início dos anos 1980, sendo considerado um dos melhores jogadores da sua posição ao lado de nomes com Leandro e Edevaldo. Perivaldo também passou por Palmeiras, São Paulo, Bangu e Yukong Elephants, da Coreia do Sul. Além disso, recebeu algumas oportunidades na seleção brasileira com o técnico Telê Santana.