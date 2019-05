Ídolo do Botafogo, ex-meia Mendonça sofre acidente e está internado

Ídolo do Botafogo, Mílton da Cunha Mendonça, mais conhecido como Mendonça, sofreu um grave acidente na estação de trem Guilherme da Silveira, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e, de acordo com o clube carioca, seu quadro é estável.

O ex-jogador de 62 anos teria sofrido o acidente ao cair da escada na estação. A queda teria causado ao menos duas fraturas. O Botafogo não revelou maiores informações sobre o estado de saúde do ex-atleta, mas pediu doações de sangue.

"[Ele] Foi submetido a uma cirurgia e o quadro é estável. Quem puder doar sangue no HEMORIO, a colaboração será muito bem-vinda. Todos unidos em prol da recuperação! #ForçaMendonça", registrou o clube, nas redes sociais.

Mendonça foi revelado na base do Botafogo e defendeu a equipe no profissional nas décadas de 70 e 80. Na época, era coadjuvante numa época em que brilhavam craques como Gérson e Jairzinho, ambos campeões mundiais pela seleção brasileira.

Mendonça também defendeu a equipe nacional, no início da década de 80. Também vestiu a camisa de clubes, como Palmeiras, Santos e Grêmio.