Ídolo do Chelsea, Peter Cech é anunciado como novo reforço do Arsenal

Depois de 11 anos defendendo o Chelsea, pelo qual se tornou um ídolo com mais de 400 partidas disputadas, o goleiro Peter Cech foi oficialmente confirmado, nesta segunda-feira, como novo reforço do rival Arsenal. O jogador checo resolveu trocar de clube em Londres depois de ter perdido o posto de titular para o belga Thibaut Courtois na temporada passada, na qual realizou apenas 16 jogos em todas as competições que disputou.

O Arsenal não informou os valores da transação entre os clubes, mas a mídia britânica informou que o clube pagou cerca de 11 milhões de libras (US$ 17,3 milhões) para tirar o goleiro de 33 anos do Chelsea.

Com a camisa da equipe de Stamford Bridge, Cech conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Inglaterra, três da Copa da Liga Inglesa e ainda faturou uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, depois de ter sido contratado junto ao Rennes, da França, em 2004.

Eleito o melhor goleiro do Campeonato Inglês por três vezes e sete vezes eleito o jogador checo do ano, Cech estreou pela seleção do seu país em 2002 e ao total vestiu a camisa nacional em 114 confrontos. Consagrado também com a camisa do Chelsea, ele agora chega com a confiança do técnico Arsène Wenger.

'Petr Cech é um jogador que eu admirei por um longo tempo e estou muito satisfeito por ele ter se decidido a juntar-se a nós. Ele provou ao longo de muitas temporadas que é um dos goleiros fora de série do mundo e acrescentará grande força ao nosso elenco', afirmou o treinador, em declarações ao site oficial do Arsenal.

Cech, por sua vez, comemorou a chance que terá de atuar por outro gigante do futebol inglês. 'Estou realmente animado por me juntar ao Arsenal e mal posso esperar pela pré-temporada. Tenho o mesmo compromisso com o futebol, a mesma motivação e a mesma fome de sucesso que eu tive no início de minha carreira, e eu adoro os desafios trazidos pelos jogadores de alta qualidade que você enfrenta ao jogar no Campeonato Inglês. Quando Arsène Wenger falou comigo sobre suas ambições para este clube, e como ele me via como parte desta equipe, a decisão ficou clara', ressaltou, admitindo que não foi tão duro sair do Chelsea para defender o rival de Londres.

O Arsenal informou também nesta segunda-feira que Cech foi aprovado nos exames médicos para assinar um contrato de longa duração com o clube (não revelou o tempo do compromisso), assim como garantiu que o reforço irá se juntar ao time no início da preparação para a temporada 2015/2016 do futebol europeu.