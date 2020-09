Ídolo do Corinthians e apresentador da Band, Neto contrai coronavírus

Ídolo do Corinthians e atualmente apresentador da TV Bandeirantes, Neto contraiu o novo coronavírus. Segundo informações divulgadas pela emissora, o ex-jogador está assintomático e ficará em isolamento em casa. Ele tem 54 anos.

Em razão do caso confirmado, os outros funcionários da Band que tiveram contato com Neto nos últimos dias serão testados. O ex-jogador apresenta o programa Os Donos da Bola durante as tardes na emissora.

"Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Neto fez o exame PCR para detecção da covid-19 e o resultado deu positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo a quarentena. A partir desta quinta-feira (1º), Fernando Fernandes assume o comando do programa Os Donos da Bola até sua plena recuperação", divulgou a emissora.

"O protocolo médico adotado pela Band desde o início da pandemia pressupõe o afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa que é composto, inclusive, por uma médica infectologista. Todos os colaboradores que tiveram contato com o apresentador estão sendo testados", finaliza o comunicado.

Nesta quarta, Neto foi substituído por Elia Júnior na apresentação do programa Os Donos da Bola. Também não participou da transmissão da Supercopa da Alemanha entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.