Ídolo do Criciúma, técnico Paulo Baier é demitido na Série C

A diretoria do Criciúma surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar a demissão do técnico Paulo Baier. A saída do profissional, ídolo do clube catarinense, acontece um dia após a estreia na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time empatou sem gols com o Paysandu no estádio Heriberto Hülse, no sul de Santa Catarina.

"O Criciúma anunciou nesta segunda-feira (04/10) o encerramento das atividades profissionais do técnico Paulo Baier, do auxiliar técnico Luciano Almeida e do preparador físico Rafael Andrade. O clube agradece a dedicação e profissionalismo no período em que estiveram no futebol profissional do Tigre e deseja sucesso nos próximos desafios", diz nota oficial.

O Criciúma não vence há dois jogos na Série C. A campanha do clube, sob o comando de Baier, foi de nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. O treinador deixa o Criciúma invicto como mandante: foram oito triunfos e duas igualdades. O Criciúma avançou na primeira fase com a quarta melhor campanha do Grupo B, com 30 pontos em 18 jogos.

No Grupo C da segunda fase, o Criciúma, além do Paysandu, enfrentará Botafogo-PB e Ituano-SP. Na estreia, os paulistas venceram por 1 a 0. Só os dois melhores colocados de cada grupo, após jogos de ida e volta, conquistarão o acesso.

A diretoria do Criciúma ainda não informou sobre o substituto de Paulo Baier. O Criciúma voltará a campo só na segunda-feira (dia 11), às 20 horas, quando pegará o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada.

Paulo Baier, de 46 anos, é ídolo do Criciúma. Em sua época de atleta, ele defendeu as cores do clube em 1997 e 1998, em 2002 e 2003 e em 2014. Há 19 anos, ele foi campeão da Série B. Foram 164 jogos e 41 gols marcados.