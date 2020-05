Ídolo do Flamengo, Adílio é internado no Rio com gastroenterite

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o ex-meio-campista Adílio foi internado no Rio de Janeiro neste sábado. Aos 63 anos, o ex-jogador deu entrada num hospital da Barra da Tijuca com uma gastroenterite.

"Desejamos ao nosso ídolo Adílio uma pronta recuperação. Em breve, você estará em casa, craque!", registrou o clube carioca, nas redes sociais. Os próprios médicos do Flamengo estão monitorando a situação de Adílio.

Nascido no Rio de Janeiro, o ex-atleta brilhou com a camisa rubro-negra atuando como volante e meia entre 1975 e 1987. Foram, no total, 617 partidas disputadas, o que tornou Adílio o terceiro jogador que mais defendeu o Flamengo na história. Só está atrás de Junior e Zico.

Assim, ele integrou a brilhante equipe do Flamengo que se destacou nos gramados na década de 80, participando das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de 1981. Também ajudou a levantar os troféus do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982 e 1983.

Na época, Adílio chegou a ser convocado para a seleção brasileira. No entanto, disputou apenas duas partidas pela equipe nacional.