Ídolo do Inter, ex-goleiro Clemer assume como técnico do Sergipe

"O acerto foi rápido. O Sergipe demonstrou interesse no trabalho, nos procurou e não tivemos dificuldade para fazer o acordo. O campeonato é de tiro curto, está na fase final, e a ideia do clube é brigar pela vaga na decisão, o que garante presença na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste do ano que vem", explicou.

Campeão gaúcho (cinco vezes), da Libertadores, do Mundial e da Sul-Americana como goleiro do Inter, Clemer se aposentou em 2009 e fez carreira como técnico nas categorias de base do clube colorado, conquistando nove títulos. Em 2013, chegou a comandar os profissionais na reta final do Brasileirão, mas depois voltou à base.

No meio do ano passado, foi demitido depois de uma briga com o preparador físico Flávio Soares - os dois teriam chegado às vias de fato. Ele recomeçou a carreira no Glória, mas foi demitido após apenas seis partidas, com uma vitórias, três empates e duas derrotas.