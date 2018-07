Ídolo do Inter, ex-volante Caçapava morre aos 61 anos

Caçapava se destacou no futebol defendendo a camisa do Inter entre os anos de 1974 e 78. Neste período, faturou quatro títulos estaduais (1974, 1975, 1976 e 1978) e participou do time bicampeão brasileiro em 75 e 76.

"Para os colorados que assistiram ao vivo aos craques da década de 70 desfilarem pelos gramados do Brasil, uma lembrança há de ficar. Caçapava era o cão de guarda da meia-cancha colorada, e não dava descanso e nem sossego para os atacantes e meias mais desavisados", registrou o Inter, em nota, ao lamentar a morte do ídolo.

No poderoso meio-campo colorado do bicampeonato, Caçapava atuou ao lado de jogadores como Paulo Roberto Falcão e Paulo César Carpegiani. Falcão lamentou a morte do ex-volante. "Recebi com muita tristeza a notícia da morte do meu querido amigo e irmão Caçapava. Se dentro das quatro linhas ele foi um grande jogador, fora foi uma das pessoas mais doces e sensíveis com quem convivi e de cuja sincera amizade compartilhei por muitos anos", disse o ídolo.

Nos últimos anos, Caçapava atuava no setor de relacionamento social do Inter e participava de eventos do clube em diversas cidades. "O Internacional lamenta a perda do craque que marcou a história do clube e deseja força aos amigos e familiares", disse o clube gaúcho, em nota.