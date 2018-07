Ídolo do Palmeiras, ex-volante Dudu receberá busto

Ídolo do Palmeiras, o eterno camisa 5 Dudu será homenageado pelo clube, com um busto nas alamedas do Palestra Itália. O tributo acontece nesta segunda-feira, mesma data do 77º aniversário do ex-volante, às 16h.

Peça fundamental entre as décadas de 1960 e 1970, Dudu é o sexto craque com uma estátua da equipe. Anteriormente, Junqueira, Waldemar Fiúme, Ademir da Guia, Oberdan Cattani e Marcos já haviam obtidos a honraria.

Dono de nove títulos com a camisa alviverde, o ex-jogador disputou 609 partidas e anotou 25 gols. Após se aposentar em 1976, ainda foi treinador da equipe, tendo conquistado o Campeonato Paulista daquela temporada.

O busto é o terceiro da gestão de Paulo Nobre que, anteriormente, inaugurou as imagens do Divino e São Marcos.