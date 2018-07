Ídolo do Paraguai, Romerito aposta no triunfo do Guaraní sobre o Corinthians Ídolo do futebol paraguaio e do Fluminense, o ex-meia Romerito afirmou que não se surpreendeu com a vitória do Guaraní sobre o Corinthians e que o time de seu país pode vencer novamente, no Itaquerão, e avançar às quartas de final da Libertadores. Na última quarta, os paraguaios conseguiram um resultado de 2 a 0, obtendo uma boa vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima semana.