Ídolo do Santos, Clodoaldo vira assessor especial da presidência do clube

Um dos maiores ídolos do Santos, Clodoaldo Tavares Santana está de volta ao clube paulista. Nesta quarta-feira, ele assumiu a função de assessor especial do presidente Andres Rueda. De acordo com o clube, Clodoaldo vai tratar apenas de futebol e não terá remuneração.

"Sem dúvida é uma pessoa que poderá contribuir muito com a gestão, com todo a sua experiência e conhecimento sobre o Santos", destacou Rueda, que assumiu o cargo de presidente em janeiro. A função de Clodoaldo era exercida antes por José Renato Quaresma também sem remuneração.

O ídolo santista já exerceu quase todas as funções que se pode ter num clube. Foi jogador entre 1965 e 1979 (carreira foi encerrada em 1980), atuou como técnico em 1982. E trabalhou na diretoria em diferentes cargos, como vice-presidente, diretor e gerente de futebol.

Clodoaldo é o sétimo jogador que mais vezes jogou pelo Santos na história, com 512 jogos no currículo e 14 gols. O ex-volante conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (1968), do Campeonato Paulista (1967, 68, 69, 73 e 78), da Recopa Sul-Americana e da Recopa Mundial (1968).

Pela seleção brasileira, participou da conquista da Copa do Mundo de 1970. No total, foram 51 jogos e três gols pela equipe nacional.