Ídolo do Santos, Coutinho será velado na Vila Belmiro nesta terça-feira

Falecido nesta segunda-feira, o ex-jogador Coutinho será velado na Vila Belmiro, a partir da uma hora da manhã desta terça-feira, em Santos. Após o velório, no salão de Mármore da Vila Belmiro, o corpo do ex-atacante será sepultado às 18 horas no cemitério Memorial.

Coutinho, cuja história está fortemente ligada ao Santos, morreu no início da noite desta segunda, em casa, aos 75 anos. De acordo com a família, a causa foi um enfarte agudo do miocárdio em razão de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Em janeiro, ele havia ficado uma semana internado por causa de uma pneumonia.

Terceiro maior artilheiro da história do clube paulista, ele marcou 368 gols em 457 partidas disputadas pelo clube. No Santos e também na seleção brasileira, ele foi o maior parceiro de Pelé.

Juntos, os dois lideraram o Santos na conquista de seis títulos paulistas (1960, 1961, 1962, 1964, 1965 e 1967), quatro Torneios Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966), cinco Taças Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965), duas Libertadores (1962 e 1963) e dois Mundiais de Clubes (1962 e 1963), além de inúmeras exibições por todo o mundo. Foram 457 jogos e 370 gols.

Pela seleção brasileira, Coutinho foi convocado para a Copa do Mundo do Chile, em 1962, mas não chegou a atuar por causa de uma lesão, deixando o protagonismo para Vavá e Amarildo.