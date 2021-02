Ídolo do Santos, Pepe é vacinado contra o coronavírus

O ex-atacante Pepe é mais uma lenda do futebol brasileiro a ser vacinada contra o coronavírus. Nesta sexta-feira, o ídolo do Santos e bicampeão mundial da seleção brasileira recebeu a primeira dose do imunizante. Em novembro, o "Canhão da Vila" chegou a contrair a doença. Ele ficou internado por cerca de dez dias e, felizmente, conseguiu se recuperar.

Pepe, de 85 anos, foi levado pela filha a um posto de vacinação na Policlínica da Ponta da Praia, em Santos, tendo recebido a vacina no seu braço esquerdo. Assim, ele teve aplicado o imunizante no primeiro dia reservado pelo governo paulista para pessoas com entre 85 e 89 anos.

De acordo com o "vacinômetro" de São Paulo, 1.312.934 pessoas receberam o imunizante no estado ate as 12h55 desta sexta-feira. Em Santos, são 25.865 vacinados. Dias atrás, Zagallo, seu companheiro na equipe nacional nos títulos das Copas de 1958 e 1962, também foi vacinado, no Rio.