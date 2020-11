Ídolo do Santos, Pepe recebe alta de hospital após se curar da covid-19

Ídolo do Santos, o ex-jogador Pepe recebeu alta nesta segunda-feira do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, depois de se curar da covid-19. Ele é do grupo de risco por causa dos 85 anos, mas seu quadro desde a internação no último dia 13 foi considerado leve.

O anúncio da liberação foi feito por Pepinho, Clo, Gisa e Rafael Macia, filhos de Pepe, conhecido como o "Canhão da Vila", em seu perfil no Instagram. "Vitória! Nosso pai teve alta e, aos 85 anos, dá um olé na Covid. Graças a Deus e a todos vocês que torceram e rezaram pelo restabelecimento dele!", disse a legenda de um foto de Pepe, de máscara, sentado em uma cadeira de rodas, na saída do hospital, junto de um de suas filhas.

José Macia, o Pepe, é o segundo maior artilheiro da história do clube com 403 gols, atrás apenas de Pelé. O ex-jogador foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, em 1958 e 1962.