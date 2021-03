Luis Fabiano, ídolo do São Paulo, é internado em hospital após testar positivo para covid-19

O atacante Luis Fabiano, ídolo do São Paulo e da Ponte Preta, está internado em observação após testar positivo para a covid-19. Segundo sua assessoria de imprensa, o jogador teve sintomas relacionados à doença e foi orientado por um médico amigo da família para realizar um monitoramento mais apurado. O quadro dele é estável e Luis Fabiano passa bem.

Sem atuar profissionalmente desde 2017, Luis Fabiano sentiu um mal estar na última semana. Ele procurou assistência médica. Por precaução, seguirá no hospital pelos próximos dias para ter o quadro clínico monitorado mais atentamente. Ele não está intubado nem precisa de ajuda de respirador mecânico. O jogador tem 40 anos e é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. Sua última passagem pelo clube do Morumbi terminou em 2015.

Luis Fabiano também teve passagem no futebol europeu por times como Rennes, da França, Porto, de Portugal, e principalmente Sevilla, da Espanha. Pela seleção brasileira, disputou como titular a Copa do Mundo da África do Su, em 2010, quando marcou três gols.

Ao saber da internação de Luis Fabiano, o presidente do São Paulo, Julio Casares, escreveu nas redes sociais uma mensagem de apoio ao amigo e reforçou seu plano para realizar no Morumbi um jogo de despedida. Oficialmente, o atacante não anunciou o fim de sua carreira. "Amigo Luis Fabiano. você vai se recuperar em breve. Logo, quando esse trágico momento passar, faremos a sua despedida com o Morumbi lotado! Estamos juntos!".

Na tarde desta quarta, Luis Fabiano escreveu nas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Pessoal, muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens positivas e orações! Realmente estou no hospital nesse momento, mas estou bem e estão cuidando bem de mim. Se Deus quiser logo sairei", avisou.