Ídolo, Fumagalli troca Guarani por Santa Cruz do Pará O meia Fumagalli não vestirá mais a camisa do Guarani, pelo menos neste Campeonato Paulista. Com a promessa de voltar para a disputa do Brasileiro da Série C, o jogador de 35 anos anunciou, na tarde desta quinta-feira, sua transferência para o desconhecido Santa Cruz de Cuiarana, que disputa o Paraense.