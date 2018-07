Ídolo Iarley marca e Inter perde em casa para o Ceará

O frio de menos de 15ºC no início da noite pareceu ter influenciado o ânimo dos atletas.O Inter, no esquema 4-5-1, iniciou correndo para cima do Ceará, que manteve nove jogadores atrás da linha da bola. Jogando em casa, o time colorado teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas deu poucos sustos no Ceará. O melhor momento foi aos 21 minutos, quando Kléber deixou Zé Roberto de frente para o gol. O meia-atacante soltou uma pancada que exigiu bastante do goleiro Fernando Henrique.

Ao fim do primeiro tempo, o Inter foi para o vestiário fortemente vaiado pela sua torcida, crítica admitida por Zé Roberto: "O time errou muito. Demos muito espaço para o Ceará tocar a bola". Do lado do Ceará, Geraldo dava uma boa avaliação à sua equipe: "Temos que fazer da mesma forma. Todos dando o máximo".

No começo da segunda etapa, o Ceará foi para cima do Inter. Vicente arrancou pela esquerda, fazendo o cruzamento para Nicácio, que chutou em cima de Rodrigo. No rebote, Osvaldo bateu, mas a bola desviou na zaga colorada e saiu.

Mas foi aos 19 minutos que o chão sobre o Inter desmoronou. Com menos de dois minutos em campo, Iarley deu um peixinho após cobrança de escanteio e abriu o placar, no seu primeiro toque na bola. No início da partida, o atacante havia sido homenageado pela equipe do Inter. Após marcar, Iarley foi aplaudido pela torcida colorada.

Depois de muito pedido da torcida colorada, Falcão resolveu colocar Oscar. O escolhido para sair foi D?Alessandro, que deixou o campo entre vais e aplausos. Ao fim do jogo, vais para o time todo, principalmente para o treinador e ídolo colorado.

FICHA TÉCNICA:

Internacional 0 x 1 Ceará

Internacional - Lauro; Daniel (Glaydson), Bolívar, Rodrigo e Kleber; Bolatti (Gilberto), Guiñazu, Tinga e D''Alessandro (Oscar); Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

Ceará - Fernando Henrique; Murilo, Fabrício, Erivelton e Vicente; Michel, Eusébio (Heleno), João Marcos e Geraldo (Iarley); Osvaldo e Marcelo Nicácio (Washington). Técnico: Vagner Mancini.

Gol - Iarley, aos 19 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Célio Amorim (SC).

Cartões amarelos - Bolatti e Daniel (Internacional); Eusébio, João Marcos e Osvaldo (Ceará).

Cartão vermelho - Washington (Ceará).

Renda - R$ 185.606,00.

Público - 15.412 pagantes.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).