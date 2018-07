Ídolo Manga traz inspiração para elenco do Botafogo

RIO - O elenco do Botafogo recebeu uma visita especial neste sábado, no último treino antes de enfrentar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O ex-goleiro Manga, maior campeão da história botafoguense, foi conhecer os jogadores e desejar boa sorte para a sequência da temporada.

Na sexta-feira, Haílton Corrêa Arruda, o Manga, recebeu uma homenagem do Botafogo, colocando suas mãos num molde de cimento para ficar eternizado na sede de General Severiano. O ídolo botafoguense de 76 anos, que fez sucesso com seguidos títulos na década de 60, vive hoje no Equador.

Neste sábado, o ex-goleiro aproveitou a visita ao Brasil para acompanhar o treino do Botafogo no Engenhão. E foi recebido com carinho pelo elenco. "Fico muito feliz, de coração, por ter o Manga aqui. Fui muito ao Maracanã para vê-lo jogar", revelou o técnico Oswaldo de Oliveira.

Depois, ele recebeu dos goleiros do elenco botafoguense um quadro especial para homenageá-lo. "É uma homenagem mais que merecida a tudo que ele representa para o Botafogo. É carismático e um exemplo de goleiro. Espero poder trilhar o mesmo caminho", disse o titular Jefferson.

"Fico muito feliz em voltar ao Botafogo após tanto tempo, vesti essa camisa 10 anos e tive muitas alegrias. Ganhamos muitos campeonatos e sempre seguimos para a frente demonstrando nossa qualidade. O coração do Manga está no Botafogo. Espero que seja campeão brasileiro", disse Manga.