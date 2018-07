Ídolo, Maradona reencontra torcida do Napoli depois de 8 anos longe

NÁPOLES - Depois de quase oito anos, Diego Maradona está de volta à Itália, país onde jogou durante boa parte da sua carreira. O argentino desembarcou nesta segunda-feira em Roma nesta segunda-feira e logo seguiu para Nápoles, onde fez história defendendo o time local, o Napoli, durante a década de 1980.

O craque havia deixado de frequentar a Itália depois que foi condenado a pagar 40 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões, somente em impostos que ele não recolheu na sua passagem pelo Napoli, entre 1984 e 1991.

Seu advogado, Angelo Pisani, recentemente disse que seu cliente venceu a disputa jurídica contra o fisco, uma vez que o processo teria sido reiniciado, por conta de erros de procedimento, mas nesta segunda-feira a receita federal italiana afirmou que não "anulou, declarou extinta ou modificou" a dívida de Maradona.

Dezenas de torcedores do Napoli foram até o aeroporto da cidade para matar as saudades do ídolo. Maradona foi recepcionado por Pisani e os dois seguiram até um hotel, onde o argentino ficará hospedado. O craque vai na terça para Dubai, mas volta na sexta a Nápoles para acompanhar o clássico contra a Juventus.