Ídolo na Costa do Marfim, Drogba pede por união no país O capitão da seleção de futebol da Costa do Marfim, Didier Drogba, fez um apelo a todas as partes dentro e fora de seu país para que demonstrem moderação com relação ao impasse provocado pela eleição presidencial do mês passado. As declarações foram publicadas na quinta-feira.