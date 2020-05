Ídolos do esporte se unem em campanhas solidárias na luta contra a pandemia do coronavírus

Com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, ídolos do esporte se uniram em campanhas solidárias. A ação "Virando o Jogo" conta com o apoio de nomes como Alex, Kaká, Pato, Amoroso, Wilson, Fernando Prass, Rogério Ceni e Dorival Júnior. Agora, em parceria com a Rede Esporte pela Mudança Social (Rems), o movimento vai atender 914 famílias com cartões alimentação.

A campanha já arrecadou 340 cestas básicas, além de R$ 2,6 mil que serão revertidos em produtos para doação. Outra ação, chamada "Vencendo Juntos", tem o apoio de Bernardinho, Hortência, Flavio Canto e Daiane do Santos.

Todas as doações arrecadadas através das campanhas serão destinadas para famílias atendidas pelo Instituto Futebol de Rua, em parceria com a Fundação de Ação Social de Curitiba.

"É gratificante vermos a transformação que o esporte pode gerar na vida das pessoas. Esse sempre foi o lema do Instituto, mas em tempos como esse, vemos ainda mais a força que temos para ajudar o outro", conta o fundador do instituto, Alceu Natal Neto.

Para quem quiser colaborar, os produtos são recebidos na sede do instituto toda segunda e quarta-feira, das 9h às 12h, e nas terças, das 13h às 17h. Podem ser alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza. Além disso, é possível realizar uma contribuição financeira por meio de depósito bancário.