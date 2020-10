Ídolos do futebol agradecem e parabenizam Pelé por seus 80 anos

Em homenagem ao octagésimo aniversário de Pelé, comemorado nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniu o depoimento de uma série de ídolos e personalidades ligadas ao esporte em que o aniversariante do dia é tido como Rei. Pia Sundhage, Pepe, Falcão, Sissi, Zico, Ronaldo, Rivellino, Kaká, Neto, Clodoaldo e Careca participaram da comemoração.

Pia Sundhage foi quem abriu as homenagens. Ela revelou que, quando criança, além de ser seu herói, Pelé era sua fonte de inspiração. "Eu queria ser como você", disse Pia, que ainda afirmou, no idioma de seu país, que o Rei viverá até os 100 anos.

Em seguida, foi a vez de Pepe, que jogou com Pelé durante muitos anos, mandar sua mensagem. "Dia 23 é um dia que o futebol te agradece sempre", disse o craque, que ainda revelou que jogar ao lado do Rei não era nada fácil. "Você tinha que entender o raciocínio dele, que estava sempre à frente ao de todo mundo".

"Você é o rei eterno do futebol brasileiro e mundial". Muitos craques passarão por aqui hoje, mas começaremos por aquele que conhece Pelé melhor do que ninguém. Pepe, companheiro de Santos e #SeleçãoBrasileira! #Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/iqXJBzZ59v — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

Na sequência, apareceram Falcão, Sissi e Zico. O ídolo do Flamengo desejou "muita saúde" ao Rei, assim como a ex-jogadora da seleção brasileira. Falcão, por sua vez, disse que Pelé "foi e ainda é o selo de qualidade do nosso futebol". Ronaldo Fenômeno, que aparece em seguida, avaliou que falar em Pelé é falar em uma "entidade". Rivelino seguiu a mesma linha e ainda agradeceu o aniversariante por ter feito parte de sua vida.

"Falar o Pelé é falar de uma entidade". Nossa segunda homenagem vem de um craque que carregou o legado do Rei Pelé na Copa de 2002. Ronaldo reverencia a lenda que abriu os caminhos da #SeleçãoBrasileira!#Pelé80 #ORei80 pic.twitter.com/i4A8fFQBgE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

Kaká, que viu sua filha nascer no mesmo mês de aniversário do Rei, relembrou que recebeu, em 2007, o prêmio de melhor jogador do mundo das mãos do eterno craque. "Sou muito grato por isso", disse. Neto, afirmou que Pelé é "imortal" e ainda avaliou que não é possível haver futebol sem a presença do Rei. Clodoaldo e Careca encerram as homenagens. Ambos agradeceram o legado deixado pelo aniversariante e relembraram de suas relações com o Rei.