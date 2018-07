Ídolos do Palmeiras pedem Alan Kardec na seleção brasileira

SÃO PAULO - Ídolos do Palmeiras, Ademir da Guia e Veloso declararam torcida pela convocação do atacante Alan Kardec para a seleção brasileira. O anúncio dos convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari acontece nesta segunda-feira e a partida contra a África do Sul acontece no dia 5 de março.

"Acredito na convocação dele sim, até porque o Felipão tem que procurar outra opção. O Fred está sempre machucado e o Damião ainda não está em um bom momento. Com esse quadro, o Kardec é o que tem mais chance de ser chamado”, apostou o ex-goleiro Veloso.

Já o Divino, elogiou a facilidade para fazer gols demonstrada pelo atacante e se disse confiante em vê-lo entre os selecionados. "Estamos torcendo porque ele é um artilheiro, está fazendo gols, jogando muito bem e o Felipão poderia convocar e dar uma oportunidade”, disse Ademir.

Os dois craques marcaram presença na inauguração da nova loja oficial do Palmeiras, que foi lançada no Shopping Tietê Plaza, na zona sul de São Paulo. A Meltex, empresa responsável pelo gerenciamento das lojas do clube, pretende inaugurar nos próximos dias uma loja em Ribeirão Preto, justamente palco da partida contra o Botafogo, domingo, às 18h30, pelo Campeonato Paulista.