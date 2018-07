Ídolos do Palmeiras vão celebrar o Dia das Crianças no CT

Os ídolos do Palmeiras Ademir da Guia e Dudu vão participar de um evento para comemorar o Dia das Crianças (12 de outubro) no Centro de Treinamento, aproximando jogadores e torcedores.

Organizado pelo departamento de marketing do clube em parceria com a agência de viagens Futebol Tour, o evento vai promover brincadeiras, sortear brindes, como camisas oficiais, entradas para o Allianz Parque Tour e outros produtos oficiais do clube. Será a primeira edição do evento chamado “Academia de Talentos”. O ingresso família (quatro pessoas) custa R$ 60; o bilhete individual vale R$ 30. Aqueles que não são sócios-torcedores pagam R$ 80 (família) e R$ 40 (individual).

No treino desta-quinta, o Palmeiras iniciou as comemorações pelo Dia das Crianças ao receber a visita de 15 crianças portadoras da síndrome de Down. Vestidas com fantasias de super-heróis da ficção, como The Flash, Tartaruga Ninja, Super-Homem, elas visitaram as instalações da Academia de Futebol e tiveram contato com os jogadores. Os visitantes ganharam pipoca, cachorro quente e refrigerante, oferecidos pelos organizadores do Palmeiras.

“Espero que a gente seja um super-herói do bem para eles, e eles sejam felizes nesta vinda para cá. Espero que eles voltem mais vezes para aumentar a nossa autoestima. Quando essas crianças vêm aqui e correm no campo, elas ficam muito felizes e se sentem bem", afirmou o atacante Dudu em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.