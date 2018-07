Ídolos palmeirenses Marcos, Kléber e Valdívia viram bonecos minicraques

A torcida palmeirense agora pode ter seus ídolos em suas próprias mãos. O departamento de marketing do Palmeiras, em parceria com a empresa de marketing esportivo Mundo da Bola Brasil, lançou nesta sexta-feira os bonecos minicraques dos ídolos Marcos, Kléber e Valdívia. Todos os modelos são assinados pelo artista plástico brasileiro Wilson Iguti.

Os três minicraques estão vestindo o uniforme oficial do Palmeiras. Na base do boneco está estampado o logo do clube e o autógrafo do respectivo jogador.

Wilson Iguti procurou colocar em cada modelo as particularidades dos jogadores, como a forma de comemorar um gol ou de defender um pênalti. Os bonecos são injetados em PVC e decorados com base em ABS.