IFFHS aponta Brasileirão como 3º nacional mais competitivo

O Campeonato Espanhol foi considerado o campeonato mais competitivo do mundo em 2011 de acordo com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O Brasileirão apareceu em terceiro lugar na lista.

Em comparação ao ranking anterior, os espanhóis mantiveram a liderança, mas viram a diferença para o segundo colocado, o Inglês, cair. Já o Brasileiro aparece em terceiro com o português na cola.

Desde 1991, o IFFHS faz o ranking dos campeonatos mais fortes, baseando-se nos resultados dos clubes em torneios internacionais e nacionais. O Espanhol, embora seja dominado por Barcelona e Real Madrid teve destaque pela boa participação das equipes espanholas em torneios internacionais em 2011.

A lista dos 10 melhores campeonatos de 2011:

1º Espanha: 1.194 pontos

2º Inglaterra: 1.103

3º Brasil: 889

4º Portugal: 886

5º França: 883

6º Alemanha: 880

7º Itália: 873

8º Argentina: 840

9º Holanda: 791,5

10: Chile: 741,5