IFFHS elege Palmeiras como o segundo melhor time do mundo em 2020

O Palmeiras foi o segundo melhor clube do mundo em 2020 e só ficou atrás do Bayern de Munique em eleição feita pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês), que divulga este ranking anualmente.

Finalista da Copa Libertadores, quando vai enfrentar o Santos, dia 30, no Maracanã, em jogo único, o Palmeiras é o representante sul-americano na lista dos dez primeiros colocados da eleição, com 230 pontos, contra 260 do Bayern de Munique.

Completam a relação dos top 10: Paris Saint-Germain (226), Internazionale de Milão (223), Manchester City (221), Milan (220), Juventus (218), Sevilla (213), Manchester United (212) e Arsenal (206).

Esta é a segunda vez que o time de Palestra Itália chega ao segundo lugar desta publicação. A primeira foi em 1999, quando o time foi campeão da Libertadores, mas perdeu a decisão do Mundial para o Manchester United.

Além de finalista da Libertadores, o Palmeiras foi campeão paulista, está na briga pelo título brasileiro, além de já estar garantido também na final da Copa do Brasil.

O Santos, adversário do Palmeiras na final da Libertadores, ocupa apenas a 32ª posição na lista, que tem o Grêmio em 16º e o Flamengo em 18º.