Igor Gomes diz se ver como titular, mas prega tranquilidade no São Paulo

O meia Igor Gomes entrou no decorrer das últimas cinco partidas do São Paulo e tem recebido elogios do técnico Fernando Diniz. O jogador disse se ver como titular, e o técnico que Igor "é um dos titulares".

A última vez que Igor Gomes iniciou uma partida pelo São Paulo foi no dia 22 de maio, quando a equipe perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Nos últimos jogos, o meia entrou e melhorou o desempenho ofensivo do time, tendo marcado um gol.

"Eu sempre me vejo como titular. Tenho de me ver, porque sou atleta e atleta quer sempre jogar. Mas estou muito tranquilo. O professor Diniz passa muita confiança. Ele sabe o melhor momento para mim. Quando ele achar melhor me colocar como titular, vou tentar corresponder da melhor maneira possível", afirmou Igor Gomes.

Fernando Diniz falou que depende da avaliação do adversário para decidir a equipe titular. No jogo contra o Avaí, por exemplo, o treinador optou pelos meias Liziero e Vitor Bueno na escalação inicial.

"O Igor tem sido constantemente uma opção, tê-lo no banco é uma boa opção também. A gente tem que avaliar. Ele está crescendo. Não considero reserva. É um dos titulares que temos. Entrou bem e vai ganhando mais espaço", disse Diniz.

Promovido ao elenco profissional do São Paulo no fim do ano passado, Igor Gomes foi titular na reta final do Campeonato Paulista. Com a chegada de Cuca, porém, ele perdeu espaço no time principal. Agora com Diniz, o meia voltou a ser mais utilizado.