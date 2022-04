Igor Gomes exalta poder de reação do São Paulo após gol relâmpago do Red Bull Bragantino

O empate em Bragança Paulista não estava nos planos do São Paulo, mas o meia Igor Gomes preferiu exaltar o poder de reação do time neste sábado, diante do Red Bull Bragantino, como um fator a ser destacado.

"A nossa entrega foi muito grande. Nos dedicamos porque essa é a nossa identidade, estando na frente ou não. O Brasileirão é complicado, tivemos chances de sair com a vitória, mas sabemos também que o Bragantino é um excelente time", disse o jogador ao final da partida.

Leia Também São Paulo empata com reservas do Red Bull Bragantino e mantém sina como visitante

Durante a coletiva do meio de semana, o técnico Rogério Ceni já havia dito que o Bragantino vem fazendo um grande trabalho, além de ser um clube que proporciona uma bela estrutura a seu técnico com dinheiro em caixa para trazer bons jogadores.

Na partida deste sábado, o São Paulo mal teve tempo de se encontrar em campo. Levou o gol no primeiro minuto de partida e depois teve que correr atrás para buscar a igualdade no placar.

O empate, que veio com um gol de Éder aconteceu somente no segundo tempo. "Foi um belo jogo e acho que o São Paulo mostrou pontos positivos", disse Igor Gomes.

Com o 1 a 1 de Bragança Paulista, o São Paulo soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro.