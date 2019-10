O meia Igor Gomes pode voltar a ser titular do São Paulo após quase cinco meses. Com o desfalque de Daniel Alves para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, o jovem de 20 anos aparece como favorito para assumir a posição no setor ofensivo da equipe tricolor.

A última vez que Igor Gomes iniciou uma partida pelo São Paulo foi no dia 22 de maio, quando o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Após entrar e marcar o gol da vitória sobre o Fortaleza, no último sábado, o meia falou que contou com o apoio do elenco para não desanimar.

"O meu papel eu tenho feito. Tenho que exaltar meus companheiros de trabalho, que não me deixaram desanimar quando saí do time. Fiquei chateado, o que é normal, todo jogador gosta de jogar. Mas eles me falaram: 'vamos, você vai ter oportunidade'. Acho que foi isso. Agora quem vai decidir isso é o professor. Infelizmente eu não posso me escalar (risos). Mas eu estou aí para quando ele precisar", afirmou Igor Gomes.

Promovido ao elenco profissional do São Paulo no fim do ano passado, Igor Gomes foi titular na reta final do Campeonato Paulista. Com a chegada de Cuca, porém, ele perdeu espaço no time principal.

Nesta temporada, Igor Gomes participou de 22 partidas, sendo nove como titular. Ele marcou três gols. O São Paulo finaliza a nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Bahia. O confronto será na quarta, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Brasileirão.