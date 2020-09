Igor Gomes reflete o sentimento dos são-paulinos após empate: 'Resultado injusto'

Não foi uma atuação brilhante, muito distante disso, mas o São Paulo merecia voltar de Porto Alegre com os três pontos na bagagem, resultado que aumentaria bastante a confiança para o jogo diante do River Plate. Atuando com um homem a mais por 30 minutos, o São Paulo pressionou o Inter e, com um pouco mais de capricho, voltaria a comemorar uma vitória, que não vem, agora, há cinco jogos.

"Foi um resultado injusto. Colocamos nossa proposta em campo, mas não matamos", admitiu o meia Igor Gomes, mostrando frustração com o empate. "Fizemos uma boa partida. Eles só se defenderam", avaliou o jogador. "Nosso grupo está chateado por não sair com os três pontos." Tirando o lance do gol de Thiago Galhardo, realmente o Inter pouco fez no confronto. O goleiro Tiago Volpi não fez uma defesa difícil sequer.

Diante do Inter, o tropeço custou a subida ao segundo lugar. Contra o River Plate, deixar a vitória escapar será praticamente dar adeus à Libertadores. O São Paulo terá de ser cirúrgico diante dos argentinos. O clube sabe que não terá muitas oportunidades como no Sul. A ordem é aproveitar as oportunidades. Resta saber com qual formação no ataque.

Autor do gol no Beira-Rio, Luciano está suspenso. Pablo foi substituído no intervalo e parece sem moral com Fernando Diniz. Brenner entrou discreto e Paulinho Boia só foi lançado nos minutos finais. Há a possibilidade de reforçar o meio com Hernanes e usar só um homem na frente.